الان تتابع عاجل .. أمريكا: “الشعب الجزائري هو صاحب القرار” بشأن مرحلة ما بعد بوتفليقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:12 م, 2 أبريل 2019 م التعليقات: 0 في مؤتمر صحفي الخليج 365-متابعات اعتبرت الولايات المتحدة الثلاثاء أن مستقبل الجزائر يقرّره شعبها، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بضغط من الشارع واثر تخلي الجيش عنه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في مؤتمر صحافي إن “الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية”.

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