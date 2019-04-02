عاجل.. بوتفليقة: استقلت تجنبا لتحول الوضع الراهن إلى انزلاقات وخيمة

كشفت شبكة "سكاي نيوز" العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن تصريحات علي لسان الرئيس الجزائري المستقيل " عبد العزيز بوتفليقة"، قوله إنه استقال تجنبا لتحول الوضع الراهن إلى انزلاقات وخيمة، مؤكدًا أنه سعي من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والاستقلال والتنمية والمصالحة الوطنية.

وأضاف بوتفليقة، أنه قدم استقالتة لتهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم، وتعبيرًا عن إيمانه بجزائر عزيزة وكريمة، والانتقال بالجزائر لمستقبل أفضل.