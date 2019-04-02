عاجل: أنباء عن اعتقال شقيق بوتفليقة بهذه التهمة

أفادت أنباء باعتقال سلطات الأمن في الجزائر شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة بالتزامن مع استقالة الأخير والتطورات المتسارعة في الجزائر.

وقالت وسائل إعلام جزائرية "إن النائب العالم لدى مجلس القضاء يتجه لإصدار مذكرة توقيف ضد أفراد العصابة".

وأضافت نقلا عن مصادر إن المقصود هو العصابة التي تحدث عنهم بيان الجيش وعلى رأسها سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وتحدث نشطاء أن شقيق بوتفليقة يواجه تهمة انتحال موقع الرئيس في البلاد.

وكانت إذاعة الجزائر أكدت استقالة بوتفليقة إلى المجلس الدستوري عقب البيان الذي أصدره الجيش ودعا فيه إلى الحل الفوري .