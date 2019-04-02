عاجل.. أول تعليق لواشنطن على استقالة "بوتفليقة"

نقلت شبكة "سكاي نيوز العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن أحد مصادرها، قوله أن الولايات المتحدة تعتبر أن القرار يعود للشعب الجزائري لتحديد مصير البلاد في مرحلة ما بعد بوتفليقة.

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