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كاتب بارز يكشف فضيحة قطرية من العيار الثقيل

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تساءل كاتب خليجي من قيام الجزيرة القطرية بحذف مقطع فيديو يتوافق مع دسائس ومؤامرات عزمي بشارة والحمدين ضد

وكتب الدكتور علي النعيمي رئيس تحرير بوابة العين الاخبارية: "ممكن نعرف المعيار الذي بناء عليه تم حذف فيديو يتوافق مع دسائس و مؤامرات عزمي بشارة و الحمدين ضد السعودية ؟ هل هذا إقرار بان العاملين في الجزيرة لا أخلاق  لديهم  و انهم مرتزقةً ؟ هل هذا يعني ان تميم ادرك ان عداوة السعودية و التحالف مع تركيا و إيران هو انتحار ؟".

خالد بن عبد العزيز: "تفسير ماحدث بالضبط، أنهم ارتأوا ان اكثر طريقه لنشر الفيديو هو ان مايفعلوا مافعلوه من التغريد لفتره، ثم الحذف و نشر المحتوى عن طريق حسابات، تابعة لهم ، ومن ثم الاعتذار،  ليقوم الشعب السعودي برفع نسبة الانتشار بقصد الرد على قطر و الجزيرة ويصل بالتالي لاكبر نسبه مشاهدين".

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وقال حساب آخر: "الجزيرة تعلى المهنية الإعلامي تقوم بحذف المحتوى ثم تعتذر عن ما حدث أما دوله العاهرات و منصاتها الإعلامي متمثله في العربية وسكاي نيوز شاشة و مواقع لا ينشرون الا كذبا وافتراء".

من جانبه كتب محمد الدوسري: "هذا يثبت بوضوح من الذي كان وراء الحملة اصلا لبعض النواب الامركيين ضد المملكة بخصوص برنامج ابشر".

وغرد حسين بن سوده: "سؤال منطقي جداً، لأن المعيار المهني والأخلاقي أبعد ما يكون هو الدافع لحذف الفيديو".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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