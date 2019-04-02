شاهد.. آلاف الجزائريين يحتفلون باستقالة "بوتفليقة"

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، منذ قليل، العديد من اللقطات التي تظهر نزول آلاف الجزائريين، وخروجهم إلى الشوارع احتفالا باستقالة بوتفليقة وقرارت الجيش.

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