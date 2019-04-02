شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الجزائرية: استقالة الرئيس بوتفليقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قدم استقالته، وذلك في أعقاب احتجاجات حاشدة مستمرة منذ أسابيع.

جاء ذلك التحرك بعد مطالبة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح باتخاذ إجراءات دستورية فورية لعزل بوتفليقة (82 عاماً).

وقد أعلنت وسائل الاعلام الجزائرية اليوم، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته "ابتداء من اليوم".

ونشر التلفزيون الوطني شريطا اخبارياً على شاشته جاء فيه أن بوتفليقة "أخطر رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية" وذلك "ابتداء من اليوم".