شكرا لقرائتكم بوتفليقة: حرصت على تجنب أن تتحول الأزمة الحالية لانزلاقات وخيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، إنه حرص على تجنب أن تتحول الأزمة الحالية لانزلاقات وخيمة، وإن الاستقالة تهدف للإسهام في انتقال الجزائر لمستقبل أفضل، لافتا إلى أن قصده من اتخاذه القرار هو الإسهام في تهدئة نفوس الجزائريين، وكذا لضمان حماية الأشخاص والممتلكات.

وأخطر رئيس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسبما علم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية.

وبلغ بوتفليقة رسميا قرار إنهاء عهدته بصفة رئيس للجمهورية إلى رئيس المجلس الدستوري وذلك اعتبارا من الثلاثاء، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة:

"دولة رئيس المجلس الدستوري،

يشرفني ان أنهي رسميا الى علمكم أنني قررت انهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق ل2 أبريل 2019.

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إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا.

لقد أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، و يا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب ان تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة.

إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم.

لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا.

أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي".