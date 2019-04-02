شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: سنصدر بيانا تحذيريا بصدد النقابات منتحلة الصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن النقابة ستصدر بيانا تحذيريا بصدد النقابات منتحلة الصفة لنشره وإذاعته في كل الصحف ووسائل الإعلام المصرية، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من إعداده اليوم، فيما سيتم تقديم بلاغ للنائب العام.

وقال "رشوان"، في تصريحات له، اليوم: "نص المادة 77 من الدستور واضح، إذ تنص على إنشاء نقابة واحدة فقط لكل مهنة، وذلك من خلال قانون يتم إصداره عن المجلس التشريعي، ولا يوجد لمهنة الصحافة إلا نقابة واحدة وفقًا لقانون رقم 76 لسنة 1970".

واختتم ضياء رشوان، تصريحاته، قائلا: "أي كيانات أخرى تحمل صفة الصحافة أو الإعلام وتوزع بطاقات تحمل صفة صحفي، يعاقب عليها القانون عليها بالحبس سنة، كما أن انتحال الصفة والتزوير والنصب كلها جرائم تقع ضمن قانون العقوبات".

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