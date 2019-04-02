"معلومات الوزراء" يهنئ الأمة الإسلامية بالإسراء والمعراج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مركز معلومات مجلس الوزراء، الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة الإسراء والمعراج . وكان المركز، نشر إنفوجراف بمناسبة اليوم العالمي للتوحد ، موضحا أن الأمم المتحدة اعتمدت هذا اليوم بعد اكتشاف زيادة الأطفال المصابين بالتوحد من أجل التوعية بالمرض وشعار الاحتفال هذا العام "أضيئوا اللون الأزرق".

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