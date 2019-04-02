شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون الفرنسى يشكر هيئة الاستعلامات على التسهيلات للمراسلين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، شكر وتقدير من التلفزيون الفرنسي الحكومي "France2" على الجهود والتسهيلات الإعلامية التي قدمها المركز الصحفى للمراسلين الأجانب أثناء زيارتهم لمصر في الشهرين الماضيين لإعداد حلقتين عن الملك رمسيس الثانى وحلقة خاصة عن الملك توت عنخ أمون تمت إذاعتهم في أوقات المشاهدة الأعلى بباريس في أمسية خاصة عن مصر في أواخر شهر مارس الماضى، وذلك أثناء احتفال العاصمة الفرنسية باريس بمعرض الملك توت عنخ أمون.

تعد قناة التلفزيون الفرنسي من أبرز الشركاء لمعرض توت عنخ أمون "كنوز الفرعون الذهبى". ويأتي احتفال التلفزيون الفرنسي بالحضارة الفرعونية خاصة في ظل الاكتشافات الأثرية في الأونة الأخيرة واهتمام دول العالم بإبراز تلك الاكتشافات حيث بلغ عدد الوفود الإعلامية الزائرة لمصر في العام الماضى مائتان وخمسون وفداً يمثلون قنوات تلفزيونية وشركات انتاج عالمية من مختلف دول العالم وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية.