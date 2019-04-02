من يدير الجزائر بعد استقالة بوتفليقة؟

نص الدستور الجزائري على أن رئيس البرلمان يتولى مهام رئيس الدولة في حال استقال الأخير. وقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته للمجلس الدستوري بشكل رسمي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، ما يعني شغور منصب الرئيس. وبحسب المادة 102 من الدستور، فإنه حال شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة "يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها...

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