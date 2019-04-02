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مجلس النواب الليبي يطالب بعدم رفع التجميد عن أرصدة القذافي المجمدة بالخارج

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طالب ​مجلس النواب​ الليبي، في بيان، بالوقوف أمام سعي بعض الدول الأوروبية بالتنسيق مع جهات داخلية رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج.

ولفت المجلس إلى أنه "يتابع بقلق شديد المعلومات التي تفيد بسعي بعض الدول الأوروبية التي لديها أرصدة ليبية مجمدة بالتنسيق مع جهات في ​ليبيا​، إلى تقديم مشروع قرار إلى ​مجلس الأمن الدولي​ يقضي إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج".

وأعرب عن قلقه من "سعي بعض الدول إلى إصدار قوانين بالحجز على الأموال المجمدة لديها بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية".

واعتبر المجلس أن هذه التحركات "تشكل خطراً شديداً على هذه الأرصدة وعوائدها التي هي ملك لكل الشعب الليبي وللأجيال القادمة".

وطالب مجلس النواب الليبي المؤسسات الليبية ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة ​الأمم المتحدة​ لدى ليبيا و​المجتمع الدولي​ تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي ورفض هذا الاجراء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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