المجلس الدستوري الجزائري يتسلم استقالة بوتفليقة

أفادت وسائل إعلام عن تسلم ​المجلس الدستوري​ في الجزائر استقالة الرئيس الجزائري ​عبد العزيز بوتفليقة​. وكانت وكالة الأنباء الجزائرية "واج" قد أعلنت أن بوتفليقة "أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للبلاد وتقديم استقالته". وفي وقت سابق أكد رئيس أركان ​الجيش الجزائري​، ​أحمد قايد صالح​ انه "لا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري"، مشيراً إلى وجود "محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد".

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