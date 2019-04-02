الصليب الاحمر الدولي يريد إعادة أطفال مقاتلي داعش في سوريا إلى بلادهم

ذكر رئيس ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ ​بيتر ماورير​ في مؤتمر صحافي، ان منظمته تريد أن يُسمح للمئات من أطفال مقاتلي تنظيم ​الدولة الإسلامية​ الأجانب في ​سوريا​ بالعودة إلى بلادهم".

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية الى ان يعيش الأطفال بعيدين عن ذويهم في ​مخيم الهول​ في شمال شرق سوريا الذي يضم ما بين ثمانين ومئة الف نازح، جراء الهجوم الذي شنّته قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أميركيا على آخر جيب للتنظيم. ويتم احتجاز نحو 10 آلاف شخص بين نساء وأطفال أجانب مرتبطين بمقاتلين أجانب في صفوف التنظيم في قسم منفصل من المخيم حيث نحو ثلثي الأطفال دون الثانية عشرة من العمر.