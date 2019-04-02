رئيس المجلس الأوروبي: امنحوا بريطانيا مزيدا من الوقت بشأن بريكست

أكد رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعيـ أنه "يجب منح ​الحكومة البريطانية​ فرصة حتى مع غياب رؤية واضحة لكيفية خروج المملكة من الكتلة الأوروبية".

ولفت إلى أنه "حتى بعد اليوم، ونحن لا نعرف ماذا سيحدث، دعونا نتحلى بالصبر".

وأخفق ​البرلمان البريطاني​ في الموافقة على أي بديل للاتفاق، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ مع ​بروكسل​ للخروج من التكتل.

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وصوت النواب البريطانيون على 4 خيارات بديلة للخروج لكن الرفض كان مصيرها جميعا.

والخيار الذي اقترب من الحصول على الأغلبية كان مقترحا بإبقاء بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، لكن جرى رفضه بفارق 3 أصوات، أما اقتراح لإجراء استفتاء مؤكد على أي اتفاق فحاز معظم الأصوات لكن المشرعين رفضوه بواقع 292 صوتا مقابل 280.

وأوضح وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي بعد إعلان النتائج إن الموقف الافتراضي هو أن بريطانيا ستغادر الاتحاد في 12 نيسان دون اتفاق.