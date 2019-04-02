مصادر قضائية للـ MTV: للقاضي حمود سلطة استنسابية ليكلف من يشاء إجراء التحقيقات

أكدت مصادر قضائية للـ MTV أن للنائب العام التمييزي ​القاضي سمير حمود​ سلطة استنسابية ليكلف من يشاء إجراء التحقيقات".

وأوضحت معلومات الـ MTV أن "​شعبة المعلومات​ باشرت تحقيقاتها في ملف الفساد الذي يطال ​الجمارك​ وهي ستقوم بالتحقيق مع مخلصين جمركيين مشار إليهم في الإخبار وعندما تنتهي الشعبة من الملف حيله إلى القاضي حمود الذي يتابع الإجراءات وإذا ثبت تورط مدير عام الجمارك ​بدري ضاهر​ فإن حمود سيطلب من وزير المال ​علي حسن خليل​ رفع الحصانة عن ضاه على غرار ما حصل مع غراسيا قزي كون شعبة المعلومات غير مخولة قانونا التحقيق أو الإستماع إلى ​موظفي الفئة الأولى​".

وأوضح وكيل ضاهر المحامي ​جورج خوري​ أن ضاهر رافع للحضانة وهو تحت سقف القانون لكنه لم يتم إبلاغه أو استدعاءه من قبل أي جهة وهو يعتبر أن هناك حرب سياسية تشن عليه.