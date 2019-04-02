الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين باللبنانية عرضت لملفي الملاك والتفرغ مع حبشي

أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​، في بيان، أن "الهيئة اجتمعت برئاسة الدكتور يوسف ضاهر وحضور عدد من أعضائها بنائب تكتل "​الجمهورية القوية​" وعضو ​لجنة التربية النيابية​ ​أنطوان حبشي​ وبأمين سر التكتل النائب السابق ​فادي كرم​"، مشيرة إلى أنه "تم التباحث بأوضاع الجامعة اللبنانية حيث عرضت الهيئة مطالبها الأساسية وقدمت لحبشي نسخة عن مشروع القانون 5120 المتعلق بزيادة الخمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي، ونسخة عن اقتراح القانون المكرر المعجل المتعلق بإعطاء الأساتذة ثلاث درجات، ودراسة مقارنة بين سلاسل ​القطاع العام​. بينت الهيئة أن كلفتي المشروعين زهيدتان وتدخلان في جملة مطالب قديمة للأساتذة والجامعة وبأن إقرارهما يعيد التوازن إلى رواتب القطاع العام وينصف المتقاعدين. كما شرحت الهيئة أهمية رفع ملفي الدخول إلى الملاك والتفرغ من قبل الجامعة للأساتذة المستوفين الشروط إلى ​مجلس الوزراء​ وإقرارهما. وبينت الهيئة أن لا أكلاف إضافية لهذين المطلبين، بالإضافة إلى أن إقراراهما يشكل أمانا وتحصينا لأوضاع الجامعة وأساتذتها".

وتحدث حبشي بإسهاب عن الجامعة وأهمية إصلاحها وتعزيزها، وركز على شروط الكفاءة للتعاقد مع الأساتذة الجدد، مشيراً إلى أنه مقتنع جدا بأحقية مشروعي الثلاث الدرجات والخمس سنوات وبأنه سيطرحهما على نواب تكتل الجمهورية القوية.

كما اعتبر بأن ملفي الملاك والتفرغ محقان ومهمان جدا لمسيرة الجامعة واستقرارها ويجب إنجازهما بأفضل الظروف.

وتم الاتفاق على "استمرار التواصل وتبادل المعلومات لما فيه خير الجامعة والوطن".