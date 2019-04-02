وصول وزير خارجية فنزويلا الى لبنان

وصل وزير خارجية فنزويلا خورخي اريزا الى بيروت في زيارة تستمر حتى يوم غد، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل. وكان في استقبال الوزير اريزا في صالون الشرف سفير فنزويلا في لبنان خيسوس غريغوريو غوناليس غوناليس.
وسيشارك الوزير الفنزويلي في اللقاء التضامني مع فنزويلا الذي سيقام في فندق الكومودور.
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