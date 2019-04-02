وصول وزير خارجية فنزويلا الى لبنان

وصل وزير خارجية ​فنزويلا​ خورخي اريزا الى ​بيروت​ في زيارة تستمر حتى يوم غد، يلتقي خلالها ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​. وكان في استقبال الوزير اريزا في صالون الشرف سفير فنزويلا في ​لبنان​ خيسوس غريغوريو غوناليس غوناليس.

وسيشارك الوزير الفنزويلي في ​اللقاء التضامني​ مع فنزويلا الذي سيقام في فندق الكومودور.