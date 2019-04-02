المفتي زغيب: لضرورة الالتفات الى اهمية حماية الانتاج الصناعي الوطني

دعا المفتي الجعفري الشيخ عباس زغيب المعنيين والقيمين على الواقع الإقتصادي في لبنان الى ضرورة الالتفات الى اهمية حماية الانتاج الصناعي الوطني لانه اذا تحققت هذه الحماية نحقق استقرار المواطن.
وأكد زغيب ان "الانتاج الصناعي الوطني يحرك العجلة الاقتصادية ويحمي العاملين الذين لا هم لهم الا تأمين احتياجات عائلاتهم"، لافتا الى انه "من غير المقبول القيام بإستيراد بعض المواد من الدول العربية بأقل كلفة من الانتاج الوطني مما يؤدي الى اقفال مؤسسات صناعية لبنانية".
وكان المفتي زغيب قد زار وزير العمل كميل ابو سليمان الذي اكد ضرورة تضافر جميع الجهود ليكون كل المعنيين الى جانب العمال وحمايتهم.
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