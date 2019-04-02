اسود : تتهزهز الجبال و لا ننهز

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​ في تصريح عبر مواقع الإجتماعي، "أننا محكومون بالسباب و الشتم و الاكاذيب، ومع ذلك لن يتغير شيء، تتهزهز الجبال و لا ننهز. سلام".

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