مزار سيدة لبنان- حريصا يضاء بالازرق لمناسبة اليوم العالمي للتوحد

تمّت إضاءة مزار "سيدة ​لبنان​" في ​حريصا​ باللون الأزرق لمناسبة "اليوم العالمي للتوعية بالتوحد-2019"، بدعوة من "جمعية الأهل لدعم التوحد في لبنان" دعما للحملة العالمية السنوية التي تحمل شعار Light It Up Blue، وذلك برعاية وحضور وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء و​الشباب​ فيوليت خيرالله الصفدي.

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