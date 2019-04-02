احتفالات في العاصمة الجزائرية باستقالة بوتفليقة

افادت قناة "سكاي نيوز" بأن "مئات الجزائرين خرجوا الى شوارع العاصمة الجزائر للاحتفال باستقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة".
وكان بوتفليقة قد قدّم استقالته من مهامه الرئاسية إلى المجلس الدستوري.وأشارت وكالة الانباء الرسمية إلى أن "بوتفليقة أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للبلاد".
وفي وقت سابق أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح انه "لا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري"، مشيراً إلى وجود "محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد".وطالب صالح بإعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم.
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