رحمه: لبنان كان حاضرا في قمة تونس بأرفع ما يكون الحضور

علق النائب السابق ​اميل رحمه​ على كلمة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​القمة العربية​، مؤكدا ان "​لبنان​ كان حاضرا في قمة تونس بأرفع ما يكون الحضور، جبين شامخ، قامة عالية، صوت صارخ، فكر حر، كلمة حق في وجه أعتى القوى التي لا تريد للبنان أن يهنأ، إنه ميشال عون".

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