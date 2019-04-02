NBN: الموازنة الكهرباء الفساد الأكثر تداولًا على إيقاع دوي صفارات التحذيرات

ذكرت مقدمة السابعة مساءً من تلفزيون nbn ، ان ​الموازنة​ - الكهرباء – الفساد، ثلاثة تعابير تعدُّ الأكثر تداولًا في هذه المرحلة على المستويات السياسية والاقتصادية وذلك على إيقاع دوي صفارات التحذيرات المحلية والدولية من عواقب سوء الوضع المتهالك في لبنان.

وعلى حبال ​خطة الكهرباء​ التي تدرسها لجنتها الوزارية، يتمايل انعقاد جلسة ​مجلس الوزراء​ الأسبوعية الذي ثبت انعقادها بعد غد بجدول أعمال من ستة وعشرين بنداً من ضمنه إطلاق دورة التراخيص الثانية للنفط. الاجتماع الثالث للجنة الوزارية اليوم لم يكن ثابتاً، فهل تنجح بإنجاز مهمتها غداً تمهيداً لعبور آمن إلى الجلسة الحكومية الخميس؟.

من موضوع الكهرباء انطلق رئيس حزب القوات اللبنانية ​سمير جعجع​ ليتهم البعض بإفتعال حرب شاملة بين القوات والتيار الوطني الحر لاعتقاد هذا البعض الذي لم يسمّه بأنه لن يتمكن من جمع التيار إلا من خلال تذكيره بالعدائية مع القوات لعله يجمع هذا التيار حوله على غرار ما كان عليه خلال رئاسة العماد ​ميشال عون​، وفق ما قال جعجع. على مستوى موازنة العام 2019، فقد أحال وزير المال مشروعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدرسها ومناقشتها في المجلس بعد الاتفاق مع الرئيس سعد يري على مشروع التخفيض. وكان الوزير ​علي حسن خليل​ قد أكد السعي لخفض سيتجاوز الواحد في المئة ليصل إلى إثنين ونصف بالمئة. الوزير خليل أعطى الترخيص للنيابة العامة المالية بملاحقة رئيسة مكتب في احدى الدوائر العقارية لوجود شبهة بارتكابها جرماً وذلك لتمكن النيابة العامة إجراء المقتضى.

وعلى خط الإصلاح و​مكافحة الفساد​ ايضاً، انطلاقًا من العمل النيابي، كان التوظيف والتعاقد في ​وزارة الاتصالات​ و​هيئة أوجيرو​ على موعد اليوم مع لجنة المال والموازنة، جلسة اللجنة تكشفت عن تعاقد وتوظيف في الهيئة لأربعمئة وثلاثة وخمسين شخصًا خارج الأصول وعن إرباك في الأرقام.

خارج لبنان، يوم ثالث لرئيس مجلس النواب نبيه بري في زيارته للعراق حيث ينتظر أن يستكمل لقاءاته مع كبار المسؤولين بعد سلسلة لقاءات وزيارات للمرجعيات الدينية في النجف وكربلاء وفي مقدمها لقاؤه بالمرجع الأعلى آية الله السيد علي السيستاني وهو لقاء يكتسب رمزية وأبعادًا ودلالات ليست على المستوى الشيعي فحسب بل على المستوى العربي والإسلامي. بعيدًا من كل ذلك نلفت إلى أنه مع بدء الشهر العالمي للتوحد، اليوم الثاني من نيسان، تشارك الشبكة الوطنية للإرسال NBN، في الحملة الوطنية للتوعية عن اضطراب طيف التوحد، عبر وضع مذيعيها ومذيعاتها زراً أزرقَ يحمل شعار الحملة وهو خريطة لبنان باللون الأزرق.