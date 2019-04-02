أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا ربيعيا يُسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة".
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيًا وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، تصبح الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة في الداخل اعتبارًا من بعد الظهر.
الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ملحوظ بدرجات الحرارة، يتحوّل مساءً الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة.
الجمعة: غائم جزئيًا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع تشكّل ضباب على المرتفعات فترة بعد الظهر، كما تتساقط بعض الأمطار المحلية في البقاع الشمالي بدءًا من بعد الظهر.
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس غدا غائم جزئيًا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.