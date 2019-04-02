الطقس غدا غائم جزئيًا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا ربيعيا يُسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيًا وارتفاع اضافي ب​درجات الحرارة​ مع تشكل ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، تصبح الأجواء مهيأة لتساقط بعض ​الأمطار​ المحلية الخفيفة في الداخل اعتبارًا من بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ملحوظ بدرجات الحرارة، يتحوّل مساءً الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئيًا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع تشكّل ضباب على المرتفعات فترة بعد الظهر، كما تتساقط بعض الأمطار المحلية في ​البقاع الشمالي​ بدءًا من بعد الظهر.