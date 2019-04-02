الجيش: تفجير رمانة يدوية من مخلفات الحرب الأهلية بالشياح وإصابة مواطن بالهرمل

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنه "بتاريخه، وفي محلة الشياح- حي الأميركان عثرت دورية من مديرية المخابرات على رمانة يدوية دفاعية من مخلفات الحرب الأهلية، وقد قام الخبير العسكري المختص بتفجيرها في مكانها".
ولفتت إلى أنه "بالتاريخ نفسه، أقدم المواطن عباس محمد الحسيني على فتح حفرة صحية في محلة الهرمل- المعالي بواسطة تفجير مادة الديناميت مع الكاربير ما أدى إلى إصابته، ونقل على الأثر إلى مستشفى البتول للمعالجة".
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