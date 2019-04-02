الجيش: تفجير رمانة يدوية من مخلفات الحرب الأهلية بالشياح وإصابة مواطن بالهرمل

أعلنت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​، في بيان، أنه "بتاريخه، وفي محلة الشياح- حي الأميركان عثرت دورية من ​مديرية المخابرات​ على رمانة يدوية دفاعية من مخلفات الحرب الأهلية، وقد قام الخبير العسكري المختص ب​تفجير​ها في مكانها".

ولفتت إلى أنه "بالتاريخ نفسه، أقدم المواطن عباس محمد الحسيني على فتح حفرة صحية في محلة الهرمل- المعالي بواسطة تفجير مادة الديناميت مع الكاربير ما أدى إلى إصابته، ونقل على الأثر إلى ​مستشفى​ البتول للمعالجة".