سفير فرنسا في لبنان: النظام السوري لا يعطي إشارات إيجابية لعودة النازحين السوريين

أكد السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​ "أننا اعتقدنا بعد إجراء الإنتخابات أن الحكومة ستتشكل سريعا ولكن للأسف هذا الأمر لم يحصل ما أدى إلى التأخير بالقيام بالإصلاحات"، مشيراً إلى أن "نتائج مؤتمر باريس لا تعيد النظر ب​مؤتمر سيدر​".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أننا ننتظر من الحكومة لفتة تجاه المقررات في "سيدر" وتنفيذها"، موضحاً "أننا ننتظر من ​الحكومة اللبنانية​ تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها ونحن نواكب هذه الوعود".

وشدد على أنه "يجب القيام بالإصلاحات وهذا جزء من الإستثمارات ويجب اتخاذ العديد من القرارات بشأن الرواتب والإنفاق وغيرها"، معتبراً أن "​البيان الوزاري​ الذي تم التصويت عليه هو بيان جيد ويجب اتخاذ خطوات ضمن الكوازنة".

ونوه فوشيه إلى أن "المهم أن بيدي لبنان للجهات الخارجية أنه مهتم بالإصلاحات"، مؤكداً أنه "لا يمكن لمؤتمر "سيدر" أن يتحقق خلال 3 أشهر بل هو برنامج متكامل على مدى 12 عاماً".

ورأى أنه "ليس من المنطقي لبلد مثل لبنان أن تكون تغذية ​الكهرباء​ فيه 6 ساعات يوميا"، مشدداً على أن "​النظام السوري​ لا يعطي أي إشارات إيجابية لعودة ​النازحين السوريين​ إلى بلادهم رغم رغبة جزء كبير منهم بذلك"، معتبراً أن "مقررات "سيدر" تمنح فرصة للبنانيين أولا ولكل العاملين في عدة مجال من أجل العمل والإستفادة إقتصاديا".