ظريف ردا على بومبيو: على أميركا أن تعترف بإرهابها الاقتصادي

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على نظيره الأميركي مايك بومبيو، مؤكدا ان "بومبيو ادعى أن أميركا مستعدة لتقديم الدعم للصليب الأحمر الدولي لإيصال الأموال إلى الهلال الأحمر الإيراني للحد من أضرار السيول ولكن حقيقة الأمر، أن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلن أن الهلال الأحمر لن يستطيع الحصول على أي دعم مالي بسبب الحظر الأميركي غير المشروع"، مضيفا:"على أميركا أن تعترف بإرهابها الاقتصادي".
وكان بومبيو قد أعلن في وقت سابق بأن "الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدات اللازمة للشعب الإيراني، من خلال المنظمات الرسمية مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين لمعالجة ازمة السيول".
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