ظريف ردا على بومبيو: على أميركا أن تعترف بإرهابها الاقتصادي

رد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ على نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​، مؤكدا ان "بومبيو ادعى أن أميركا مستعدة لتقديم الدعم للصليب الأحمر الدولي لإيصال الأموال إلى الهلال الأحمر الإيراني للحد من أضرار ​السيول​ ولكن حقيقة الأمر، أن رئيس ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ أعلن أن الهلال الأحمر لن يستطيع الحصول على أي دعم مالي بسبب الحظر الأميركي غير المشروع"، مضيفا:"على أميركا أن تعترف بإرهابها الاقتصادي".

وكان بومبيو قد أعلن في وقت سابق بأن "​الولايات المتحدة​ مستعدة لتقديم المساعدات اللازمة للشعب الإيراني، من خلال المنظمات الرسمية مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين لمعالجة ازمة السيول".