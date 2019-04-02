"إلى المستقبل الأفضل".. نص استقالة بوتفليقة من رئاسة الجزائر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نص استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي أرسلها إلى رئيس المجلس الدستوري اليوم الثلاثاء.

وذكر بوتفليقة أنه قرر إنهاء ولايته الرئاسية اعتبارا من اليوم الثلاثاء بهدف الإسهام في تهدئة نفوس المواطنين وعقولهم "لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيًا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل".

وأضاف الرئيس المستقيل الذي حكم البلاد لمدة 20 عامًا: "لقد أقدمت على هذا القرار حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة".

وجاء أيضًا في نص الرسالة: "إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم. لقد اتخذت في هذا المنظور الإجراءات المواتية عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية ".

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وقدم بوتفليقة استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري في البلاد، ليبدأ المجلس إجراءات المرحلة الانتقالية والتي حددها الدستور.

وينص الدستور الجزائري على أن رئيس البرلمان يتولى مهام رئيس الدولة في حال استقال الأخير.

وبحسب المادة 102 من الدستور، فإنه حال شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة "يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة".