صور| إضاءة مبنى هيئة قناة السويس باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي للتوحد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أضاءت هيئة قناة السويس، مساء اليوم الثلاثاء، مبنى هيئة قناة السويس "القبة"، المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس بمحافظة بورسعيد، باللون الأزرق، ضمن احتفالات اليوم العالمي للتوحد "الأوتيزم".

وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وجه بإضاءة عددا من المنشآت التاريخية والرئيسية التابعة للهيئة باللون الأزرق، للمشاركة في احتفالات اليوم العالمي للتوحد "الأوتيزم".

وكانت المنشآت التي أضيئت باللون الأزرق هي (مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، ومبنى القبة ببورسعيد، ومبنى التحركات بالسويس، بالإضافة إلى إطلاق السفن العابرة لقناة السويس لصافراتها).

يشار إلى أن "التوحد" هو مرض يعيق النمو العقلي، تظهر علاماته خلال الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الطفل، وينجم عنه اضطراب عصبي يؤثر على وظائف المخ، ويسبب اتباع نمط محدد ومتكرر من التصرفات والاهتمامات والأنشطة، بما يعيق التعبير عن الذات والتواصل الاجتماعي.