وزير الخارجية القطري يؤكد على أهمية استمرار مجلس التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة - ( د ب أ ):

أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم الثلاثاء، على أهمية استمرار مجلس التعاون كإطار عمل للتعاون الإقليمي والتعايش السلمي بين شعوب دول المنطقة.

ولكنه قال في تصريحات له في جامعة جورج تاون – قطر اليوم الثلاثاء، :" إن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر قد شكل نقطة تحول للجغرافية السياسية في المنطقة برمتها وأن الطريق الوحيد للمضي قدما إلى الأمام هو طاولة التفاوض" .

وأضاف أن ذلك من الممكن أن يحدث فقط عندما تدرك الدول التي فرضت الحصار على قطر أن الحصار لن يحقق لها أهدافها ، أو يزيل ما لديها من مخاوف .

وأشار الشيخ محمد إلى العدد الكبير من خريجي جامعة جورج تاون - قطر، الذين تجاوز عددهم أكثر من 440 خريج ، وصفهم بأنهم جزء " من الفريق الذي عمل خلال الحصار " .