أمريكا تعلق على استقالة بوتفليقة من رئاسة الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن الشعب الجزائري هو صاحب القرار بشأن مرحلة ما بعد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقدم بوتفليقة استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري في البلاد، الثلاثاء، ليبدأ المجلس إجراءات المرحلة الانتقالية والتي حددها الدستور. وينص الدستور الجزائري على أن رئيس البرلمان يتولى مهام رئيس الدولة في حال استقال الأخير. وبحسب المادة 102 من الدستور، فإنه حال شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة "يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة".

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