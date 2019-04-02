أشعل فيها النار ومنع الجيران عن إغاثتها.. المؤبد لفلاح قتل زوجته في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة فلاح غيابيًا بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل زوجته المدعوة "ن.ع"، عمدًا داخل مسكنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 11322 لسنة 1999 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 1025 لسنة 1999 كلي كفر الشيخ.

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تبين من أمر إحالة المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، للمتهم المذكور إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أنه في يوم 8 مايو 1999، بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، قتل "ف.م"، 27 سنة، فلاح، ويقيم بقرية العمار دمرو الحدادي، دائرة مركز شرطة سيدي سالم، زوجته المدعوة "ن.ع"، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بعد أن نشبت بينهما مشادة حال تواجدهما بمنزلهما فأمسك بموقد كيروسين مشتعل وقذفها به على الرغم من درايته باشتعال الموقد.

وأوضح أمر إحالة المتهم للجنايات أن النيران اندلعت في جسد الزوجة المجني عليها، ورفض الزوج تدخل الجيران الذين حاولوا التدخل لإنقاذها، قاصدًا من وراء ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموجودة في تقرير الطب الشرعي والتي على أثرها أودت بحياتها كما هو مدون في أوراق القضية والتحقيقات التي أجرتها نيابة مركز سيدي سالم.

وكشف أمر إحالة المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، عن إحراز المتهم الصادر بحقه قرار المحكمة أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "موقد كيروسين"، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغًا قانونيًا أو مبررًا من الضرورة المهنية أو الحرفية.