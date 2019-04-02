بعد استسلام ارهابيين خطيرين ..الجيش الجزائري يعثر على مخبأ للأسلحة و الذخيرة

أعلن الجيش الجزائري، العثور على مخبأ للأسلحة والذخيرة في ولايتي تمنراست وغرداية، في أقصى جنوبي البلاد، قرب الحدود مع دولة مالي.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بأن « مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت إثر دورية استطلاعية بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة ».
وتابعت الوزارة أن « المخبأ يحتوي على مسدس رشاش، من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف و3 مخازن ذخيرة، بالإضافة إلى قنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة تقدر بـ407 طلقة من مختلف العيارات »؛ في حين « كشفت مفرزة أخرى بغرداية، مخبأ به 6 ماسورات لبنادق تكرارية وأغراض أخرى »، حسب بيان الجيش.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت، أمس الاثنين، استسلام « إرهابيين » اثنين كانا ينشطان في صفوف « مجموعة إرهابية » في منطقة تمنراست جنوبي الجزائر.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع أن من وصفهما « الإرهابيين » وهما بكناوي بشير المدعو « أبو طلحة »، وتنان بوخاني المدعو « أبو جبل »، التحقا بالجماعات « الإرهابية » سنة 2016، سلما نفسيهما لقوات الجيش، حيث كان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخازن ذخيرة مملوءة.
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