عاجل | مستشار عبد العزيز بوتفليقة ينفي بيان مزور يحمل اسمه دون علمه تضمن اقالة قايد صالح و احالته...

نفى محمد علي بوغازي مستشار عبد العزيز بوتفليقة صدور بيان مزور يحمل اسمه دون علمه.

وأكد بوغازي في تصريح لـ”النهار” اليوم الثلاثاء 2 أفريل أن البيان مزور ويبرأ مسؤوليته من البيان.

وأضاف بوغازي أن مضمون البيان مكذوب وصدم لسماع مضمونه.

البيان المزور بإسم بوغازي يندرج في سياق بيانات مزورة تم تداولها عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

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و فيما يلي نسخة من البيان