غدًا.. شكرى يلتقي نظيره الإريتري

يلتقى سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة غداً الأربعاء مع عثمان صالح وزير خارجية إريتريا ويماني جبر آب خارجية إريتريا ويماني جبر آبالمستشار السياسي لرئيس إريتريا بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو.

ويتناول اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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