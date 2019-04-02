فيديو.. أحزان أردوغان تتضاعف

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "أحزان أردوغان تتضاعف".
وأوضح الفيديو أن البنتاغون أعلن رسميًا وقف تسليم معدات "إف 35" إلىتركيا، حيث صدر هذا القرار القرار بعد وقت قصير من خسارة أردوغان الثقيلة في الانتخابات
وأشار فيديو مداد نيوز، أن الليرة هبطت إلى 1.3% من قيمتها فورًا مع خسارته، وهذا دليل على أن أزمات أردوغان لا تنتهي.
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