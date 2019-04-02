بوتفليقة يعلن رسمياً تقديم استقالته

أخطر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة ، مساء اليوم، المجلس الدستورى بقرار إنهاء ولايته، حسبما نقلت شبكة سكاى نيوز عربية

عن التليفزيون الرسمى الجزائرى.

كانت قيادة الجيش الجزائري قد اجتمعت، في وقت سابق اليوم،

لتخرج بأول رد فعل عقب إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته الرئاسية، وهو الأمر الذي لقى رفضا من قوى المعارضة في البلاد.