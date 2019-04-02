أخطر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة ، مساء اليوم، المجلس الدستورى بقرار إنهاء ولايته، حسبما نقلت شبكة سكاى نيوز عربيةعن التليفزيون الرسمى الجزائرى.
كانت قيادة الجيش الجزائري قد اجتمعت، في وقت سابق اليوم،
لتخرج بأول رد فعل عقب إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته الرئاسية، وهو الأمر الذي لقى رفضا من قوى المعارضة في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتفليقة يعلن رسمياً تقديم استقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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