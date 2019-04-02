وزيرة خارجية كندا تشارك في اجتماعي وزراء خارجية حلف ناتو ومجموعة السبع

أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، اليوم الثلاثاء، مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو" والذي ينطلق غدًا وبعد غد "الأربعاء والخميس"، بجانب اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع يومي 5 و6 أبريل الجاري.



ويأتي اجتماع الحلف في العاصمة

الأمريكية واشنطن بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسه، والتي تعتبر كندا من أول الدول التي اقترحت تأسيس الحلف المشترك، وفقا للخارجية الكندية، التي أشارت إلى أن الوزيرة ستبرز التزام بلادها المستمر نحوالحلف.ومن المقرر أن يناقش وزراء دول حلف "ناتو" - في الاجتماع - التحديات الحديثة التي تواجه المجتمع الدولي، وخاصة التطرف العنيف ومقاومة التهديدات السيبرانية.



على الجانب الآخر يناقش الوزراء في اجتماع مجموعة السبع في دينارد في فرنسا اتخاذ إجراءات بشأن القضايا الأمنية والدولية، وخاصة تلك المتعلقة بالتطورات في فنزويلا وأوكرانيا وكوريا الشمالية وسوريا.