أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، اليوم الثلاثاء، مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو" والذي ينطلق غدًا وبعد غد "الأربعاء والخميس"، بجانب اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع يومي 5 و6 أبريل الجاري.
الأمريكية واشنطن بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسه، والتي تعتبر كندا من أول الدول التي اقترحت تأسيس الحلف المشترك، وفقا للخارجية الكندية، التي أشارت إلى أن الوزيرة ستبرز التزام بلادها المستمر نحو
ويأتي اجتماع الحلف في العاصمة
ومن المقرر أن يناقش وزراء دول حلف "ناتو" - في الاجتماع - التحديات الحديثة التي تواجه المجتمع الدولي، وخاصة التطرف العنيف ومقاومة التهديدات السيبرانية.
على الجانب الآخر يناقش الوزراء في اجتماع مجموعة السبع في دينارد في فرنسا اتخاذ إجراءات بشأن القضايا الأمنية والدولية، وخاصة تلك المتعلقة بالتطورات في فنزويلا وأوكرانيا وكوريا الشمالية وسوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة خارجية كندا تشارك في اجتماعي وزراء خارجية حلف ناتو ومجموعة السبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.