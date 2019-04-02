ترامب يشيد بالزيادة الهائلة للإنفاق العسكري في "الناتو"

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن سروره إزاء زيادة إنفاق الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على شؤون الدفاع، مثنياً على الارتفاع الهائل في هذا الانفاق منذ توليه منصبه.

وقال ترامب للصحافيين خلال استقباله في واشنطن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قبل الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف "تم تحقيق تقدم هائل، وحلف شمال الأطلسي بات أقوى"، واصفاً الزيادة في الإنفاق بـ"الصاروخية".

ولطالما عبر ترامب عن شكوكه إزاء الحلف، متهماً الحلفاء الغربيين بأن إنفاقهم العسكري أقل بكثير مما يجب.

ودعم ستولتنبرغ رئيس الوزراء النرويجي السابق مواقف ترامب فيما يتعلق بالإنفاق، ودافع عن مقاربة الرئيس الأميركي بحض الأعضاء على الموافقة.

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وقال ستولتنبرغ في وقت سابق هذا العام إنه بين عام 2016 ونهاية العام المقبل، فإن أعضاء حلف شمال الأطلسي الـ28 عدا الولايات المتحدة سيكونون قد زادوا الإنفاق العسكري بمقدار 100 مليار دولار.

وقال ترامب إنه يسعى إلى علاقة أفضل مع روسيا، التي ينظر إليها حالياً، كما كانت الحال قبل 70 عاماً، على أنها التهديد الأساسي للتحالف الغربي.

وقال ترامب "آمل أن تكون لدينا علاقة جيدة مع روسيا"، معرباً عن اعتقاده بأنها ستكون كذلك.

وتأتي هذه التصريحات بعد نحو أسبوع على انتهاء تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر الذي خلص إلى عدم حصول أي تواطؤ جنائي بين حملة ترامب الرئاسية لعام 2016 وروسيا، وفقاً لخلاصة نشرتها وزارة العدل.