أميركا تحمّل إيران مسؤولية ارتفاع حصيلة الفيضانات

حمّل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إيران مسؤولية ارتفاع مستوى الخسائر جراء الفيضانات التي تضرب البلاد.

وقال بومبيو في بيانه "تظهر هذه الفيضانات من جديد مستوى سوء الإدارة للنظام في التخطيط المدني والجاهزية للطوارئ. النظام يلقي باللوم على كيانات خارجية بينما في الحقيقة انه سوء إدارتهم الذي أدى إلى هذه الكارثة".

وغمرت الفيضانات مساحات شاسعة من إيران منذ منتصف مارس ما أسفر عن مقتل نحو 50 شخصاً وتعطيل وسائل النقل والاتصالات الرئيسية.

كما أبرز بومبيو في بيانه استهداف إيران لناشطين في مجال حماية البيئة "لمحاولتهم مساعدة إيران على الاستعداد لهذه القضايا بالذات".