الأمم المتحدة تتبنى قراراً بخصوص مكافحة الإرهاب والعنف باسم الدين

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً حول القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الإرهابي البشع الذي استهدف المصلين المسلمين في كرايستشيرتش في نيوزيلندا في الخامس عشر من مارس الماضي.
وأدانت الجمعية العامة بشدة أعمال العنف والإرهاب المستمرة التي تستهدف الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد أو باسمهما بما في ذلك استهداف الأقليات الدينية.
وشددت الجمعية العامة على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها ورعاتها، وتقديمهم إلى العدالة.
وحث القرار جميع الدول على العمل معاً من أجل حماية الأفراد من أعمال العنف والتمييز وجرائم الكراهية القائمة على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب.
كما حثت الجمعية العامة البلدان على حماية حرية الدين والمعتقد وتعزيزها، ودعم إيجاد بيئة محلية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام عن طريق مكافحة التحريض على الكراهية الدينية والعنف وتخطيط وتنسيق الإجراءات على كل الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية بواسطة التثقيف والتوعية.
ودعت الجمعية العامة إلى تكثيف الجهود لتشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة قوامها التسامح والسلام على جميع المستويات، استناداً إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.
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