البحرين تدين الهجوم الإرهابي على معسكر للشرطة في ولاية بلخ بأفغانستان

دانت مملكة البحرين، بشدة، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف معسكراً للشرطة في ولاية بلخ الأفغانية، وأدى إلى مقتل عدد من رجال الشرطة وإصابة آخرين.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن المملكة مع أفغانستان ضد كل أعمال العنف والإرهاب، مشددة على موقف البحرين الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.
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