ماي تعتزم مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد جديد للخروج

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إنها ستتقدم بطلب للاتحاد الأوروبي، لتمديد مهلة خروج بريطانيا من التكتل لفترة قصيرة أخرى.

وقالت ماي، في بيان عقب جلسة لمجلس الوزراء البريطاني استمرت عدة ساعات، "سنحتاج لتمديد آخر للمادة 50.. تمديد قصير لأقصى حد ممكن وينتهي عندما نقر اتفاقاً. ويتعين علينا أن نكون واضحين بشأن سبب هذا التمديد لضمان أن نغادر في الوقت المناسب وبطريقة منظمة".

وأشارت، في البيان التلفزيوني الذي ألقته من مكتبها في داونينج ستريت، إلى أنها ستجلس مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في محاولة لكسر الجمود في البرلمان بشأن القضية، قائلة "أتحرك اليوم لكسر الجمود. أعرض الجلوس مع زعيم المعارضة لمحاولة الاتفاق على خطة سنلتزم بها لضمان أن نغادر الاتحاد الأوروبي وأن نفعل ذلك باتفاق".

وكان مسؤول ملف بريكست في البرلمان الأوروبي غي فرهوفتشاد حذر، في وقت سابق اليوم، من أن فشل النواب البريطانيين في التوصّل إلى بديل لاتفاق بريكست يعني أنه بات شبه مؤكد أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق.

يشار إلى أن الموعد الحالي لخروج بريطانيا من الاتحاد هو 12 أبريل الحالي.