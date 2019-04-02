الجيش الجزائري يدعو لتطبيق الدستور للخروج من الوضع الحالي

دعا الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، إلى تطبيق فوري للحل الدستوري للخروج من الوضع الذي تعيشه البلاد، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام جزائرية.
ونقلت وسائل الإعلام عن الفريق أحمد قايد صالح قوله إنه يجب تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية.
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