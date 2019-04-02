كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد استقالة بوتفليقة.. ماهي مواد الدستور التي أوصى بتطبيقها رئيس أركان الجيش الجزائري؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسمياً باستقالته، وأخطر بذلك رئيس المجلس الدستوري مؤكداً إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية، فيما دعا نائب وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى تفعيل المواد 7 و8 و102، من الدستور، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة الجزائرية في إطار الشرعية الدستورية.

وترصد "الخليج 365" المواد 7 و 8 و 102 من الدستور الجزائري المشار إلى ضرورة تفعيلها:

المادة 7: تؤكد أن "الشعب مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك للشعب وحده" .

المادة 8: تنص على أن "السلطة التأسيسية ملك للشعب، يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة".

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المادة 102 توضح أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة، ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية".