عاجل.. بوتفليقة يعلن استقالته من رئاسة الجزائر

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن عبد العزيز بوتفليقة، رئيس البلاد، أعلن رسميا استقالته. وأضاف المصدر ذاته أن الرئيس أخطر المجلس الدستوري بقرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

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