شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يقدم استقالته رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أخطر رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة رسميًا، رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. يأتي ذلك بعد دعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى "التطبيق الفوري" للحل الدستوري المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

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