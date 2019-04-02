LBC: عدد الذين أدخلوا الى أوجيرو بين العامين 2017 – 2018 هو 1156 موظفا

أكدت مصادر قناة "LBC" أن "عدد الذين أدخلوا الى "​أوجيرو​" بين العامين 2017 – 2018 هو 1156 موظفا، وقد تم تقسيمهم على الشكل التالي"49 دروز، 530 لتيار "المستقبل" 470 لـ"التيار الوطني الحر، 105 لـ"​حركة أمل​" و​حزب الله​".

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